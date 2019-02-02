Газинский: «Краснодар» ещё не становился чемпионом, сейчас многое зависит от нас

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился ожиданиями от второй половины сезона.



«Эта часть чемпионата складывается для нас удачно. Сейчас есть все возможности зацепиться. Мы с ребятами обсуждали эту тему. Нам ни разу не удавалось стать чемпионами. На сегодняшний день многое зависит от нас. Настроение на предстоящие товарищеские игры боевые, вне зависимости от матча. Победы придают положительные эмоции. Важно побеждать в контрольных матчах. Это закаляет дух и помогает в официальных играх.



У «Краснодара» ещё достаточно времени до возобновления чемпионата. Перед этим у нас важнейшие матчи в Лиге Европы и Кубке России. Мы прекрасно понимаем, что «Спартак» – сложный соперник. Матч лёгким не будет, к тому же мы находимся близко в турнирной таблице. Однако сейчас важно подготовиться к Лиге Европы», — сказал Газинский в прямой трансляции в официальном «инстаграме» «Краснодара».



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