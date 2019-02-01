Рамирес дал интервью Перейре на русском языке

Официальный канал «Краснодара» в YouTube опубликовал видеоролик, в котором уругвайский полузащитник Маурисио Перейра берёт интервью у своего одноклубника эквадорского защитника Кристиана Рамиреса. Примечательно, что оба футболиста общались между собой на русском языке.

«На сборе в Испании чувствую себя хорошо. Это очень важный сбор до возобновления чемпионата России. Нужно тренироваться каждый день, мы занимаемся утром и вечером. Это очень тяжело. В Германии, где ранее играл, тоже двухразовые тренировки, нет большой разницы.

Я каждый день чуть-чуть говорю по-русски, только когда у меня есть время. Смотрю фильмы на испанском языке с субтитрами на русском. Из русских блюд мне очень нравятся вареники, сладкие», — рассказал Рамирес.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в YouTube-канале «Краснодара».