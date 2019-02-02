Дубль Капуто и эффектный гол Джаккерини — в видеообзоре матча «Эмполи» — «Кьево»

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Эмполи» принимал «Кьево». Встреча прошла в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал полузащитник «Кьево» Эмануэле Джаккерини на 31-й минуте. В компенсированное время преимущество гостей удвоил нападающий Мариуш Стемпиньски, однако спустя минуту форвард Франческо Капуто сократил отставание «Эмполи». В начале второго тайма Капуто оформил дубль, тем самым сравняв счёт.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Эмполи», набрав 18 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Кьево» (9) — на 20-м.

В 23-м туре «Эмполи» на выезде 7 февраля сыграет с «Лацио», а «Кьево» на следующий день дома встретится с «Ромой».