Шалимов: Колосков и продажные журналисты убили поколение футболистов 1990-х

Бывший полузащитник сборной СССР и России Игорь Шалимов прокомментировал ситуацию с «Письмом четырнадцати». По мнению бывшего футболиста, в ситуации повинны президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков и журналисты.

«На мой взгляд, в той ситуации должны были быть мудрее тренеры, Колосков, руководство, а не мы, которым было по 22—23 года. Мы почувствовали к себе неправильное отношение, это вылилось в протест.

Мы не собирались игнорировать чемпионат мира 1994 года — хотели поговорить с руководством, а потом поехать с командой в США. Кто-то тогда играл в «Манчестер Юнайтед», кто-то — в «Интере». В сборной было много легионеров, в чужих странах видевших к себе куда более уважительное отношение, чем на родине. Обвинять тренерский штаб, Садырина и Игнатьева, не буду: они делали то, что им говорил Колосков. А вот Колосков и продажные журналисты, считаю, просто убили то поколение футболистов.

Моя оценка с тех пор не изменилась. Как бы я поступил сейчас? Не знаю. Но восстал бы, сто процентов. Может быть, только в другой форме», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

В ноябре 1993 года группа футболистов сборной России, в которую входил Шалимов, написала открытое письмо с призывом заменить тренера национальной команды. Футболисты хотели заменить Павла Садырина на Анатолия Бышовца. Шалимов выступил инициатором написания письма.