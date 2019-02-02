Анчелотти: «Наполи» ведёт переговоры о трансфере Гамшика

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что полузащитник Марек Гамшек может покинуть клуб.

«Сейчас ведутся переговоры. Клуб уважает Гамшика, поскольку он писал историю «Наполи». Если он хочет получить другой опыт, мы должны стремиться сделать его счастливым. Мы ведём переговоры и ничего не скрываем. Я и клуб считаем, что нужно отпустить игрока, если он хочет уйти», — приводит слова Анчелотти Football Italia.

По информации СМИ, в услугах Марека заинтересован китайский клуб «Далянь Ифан», который уже сделал «Наполи» предложение в размере € 25 млн. Трансфер может состояться в течение следующих 48 часов.

Гамшик выступает за команду из Неаполя с 2007 года. В нынешнем сезоне итальянской Серии А 31-летний хавбек принял участие в 13 матчах.