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«Сельта» — «Севилья». 02 февраля. Прямая трансляция
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«Севилья» потерпела поражение в матче с «Сельтой» в Примере

«Севилья» потерпела поражение в матче с «Сельтой» в Примере
Футбол / Испания

В матче 22-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Севилью». Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственного гол забил турецкий полузащитник «Сельты» Окай Йокушлу на 73-й минуте.

«Сельта» прервала серию поражений в чемпионате Испании из пяти матчей. Для «Севильи» этот проигрыш стал третьим в последних четырёх встречах.

«Севилья», набрав 36 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице Примеры, «Сельта» (24) — 14-е.

В 23-м туре испанского первенства команда из Виго на выезде 9 февраля встретится с «Хетафе», а подопечные Пабло Мачина на следующий день дома сыграют с «Эйбаром».

Посмотреть статистику футболистов Примеры можно на «Чемпионате».

Испания - Примера. 22-й тур
02 февраля 2019, суббота. 22:45 МСК
Сельта
Виго
1:0
Севилья
Севилья
1:0 – Йокушлу – 73
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