Слуцкий: впервые имел дело с VAR, это была сумасшедшая ситуация

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 20-го тура нидерландской Эредивизии с «Херенвеном» (2:2).



«В один момент кажется, что победа у тебя в руках, а через секунду всё заканчивается ничьей. Это очень плохой сон. Впервые в карьере я имел дело с VAR. Сумасшедшая ситуация, потому что я был счастлив, видя счёт 3:1 на табло. В итоге случилась ничья, которую сложно осознать. Пересматривал тот момент. Не думаю, что был пенальти. Во всяком случае, судья принял это решение», — приводит слова Слуцкого Omroep Gelderland.nl.



Напомним, в прошлом туре «Витесс» потерпел поражение в выездном матче с «Фортуной», пропустив на 92-й минуте. «Витесс», набрав 30 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Херенвен» (22) — 11-е.

«Витесс» Слуцкого на 93-й минуте упустил победу в матче с «Херенвеном»