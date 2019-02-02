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«Витесс» Слуцкого на 93-й минуте упустил победу в матче с «Херенвеном»

«Витесс» Слуцкого на 93-й минуте упустил победу в матче с «Херенвеном»
Футбол / Прочие турниры

В матче 20-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, принимал «Херенвен». Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал полузащитник «Херенвена» Михел Влап, отличившийся на 14-й минуте. В середине первого тайма счёт сравнял хавбек «Витесса» Али Мухтар. В начале второй половины нападающий Брайан Линссен вывел команду Слуцкого вперёд. Ничью «Херенвену» принёс форвард Сэм Ламмерс, реализовав пенальти на 93-й минуте.

Напомним, в прошлом туре «Витесс» потерпел поражение в выездном матче с «Фортуной», пропустив на 92-й минуте.

«Витесс», набрав 30 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Херенвен» (22) — 11-е.

Нидерланды - Эредивизия. 20-й тур
02 февраля 2019, суббота. 20:30 МСК
Витесс
Арнем
2:2
Херенвен
Херенвен
0:1 – Влап – 14, 1:1 – Мухтар – 24, 2:1 – Линссен – 58, 2:2 – Ламмерс – 90+3 (пен)
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