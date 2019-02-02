«Витесс» Слуцкого на 93-й минуте упустил победу в матче с «Херенвеном»

В матче 20-го тура нидерландской Эредивизии «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, принимал «Херенвен». Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал полузащитник «Херенвена» Михел Влап, отличившийся на 14-й минуте. В середине первого тайма счёт сравнял хавбек «Витесса» Али Мухтар. В начале второй половины нападающий Брайан Линссен вывел команду Слуцкого вперёд. Ничью «Херенвену» принёс форвард Сэм Ламмерс, реализовав пенальти на 93-й минуте.

Напомним, в прошлом туре «Витесс» потерпел поражение в выездном матче с «Фортуной», пропустив на 92-й минуте.

«Витесс», набрав 30 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Херенвен» (22) — 11-е.