Дракслер: я не забиваю голы, как Кавани, но прогрессирую на протяжении двух лет

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер прокомментировал тот факт, что предстоящий матч чемпионата Франции может стать для него сотым в майке парижского клуба.



«Для меня это очень особенное число, время идёт очень быстро. В воскресенье будет большой матч с «Лионом». Тот факт, что он может стать моим сотым в майке «ПСЖ» делает его более захватывающим. Я перешел в «ПСЖ» всего два года назад, и сегодня счастлив так же, как и в день, когда оформил трансфер.



Думаю, могу продолжать прогрессировать. Но когда пришли Неймар и Килиан Мбаппе, я играл все больше и больше в центре поля, а в последних матчах даже ближе к обороне.



Я не забиваю голы, как это делает Эдинсон Кавани. Но с тех пор, как я здесь, прогрессирую в течение двух лет, особенно после того, как Томас Тухель возглавил клуб», — цитирует Дракслера Goal.com.