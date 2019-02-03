Роналду хочет видеть в «Ювентусе» Каземиро

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду порекомендовал руководству клуба приобрести его бывшего одноклубника по мадридскому «Реалу» Каземиро, сообщает Don Balon.



33-летний португалец покинул испанский гранд минувшим летом, а уже в следующее трансферное окно хочет воссоединиться с бразильским полузащитником в своём новом клубе. Контракт Каземиро с «Реалом» рассчитан до 2020 года.



В текущем сезоне Каземиро провёл 17 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился одним забитым мячом.



Напомним, ранее в СМИ появилась информация о желании Роналду видеть в рядах «Ювентуса» бразильского защитника Марсело. Кроме того, чемпион мира в составе сборной Франции Поль Погба стал приоритетной целью туринского клуба.

СМИ: Роналду пытается убедить Марсело перейти в «Ювентус»