«Манчестер Сити» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 3 февраля, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. В роли ассистентов главного арбитра выступят Стивен Чайлд и Ли Беттс. Резервный рефери — Крейг Поусон.



«Манчестер Сити» набрал 56 очков в 24 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Лондонский «Арсенал» (47) располагается на 5-м месте в таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль», в активе которого 61 очко в 24 матчах.