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«Бетис» — «Атлетико»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15

«Бетис» — «Атлетико»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15
Футбол / Испания

Сегодня, 3 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье состоится матч 22-го тура испанской Примеры. Встретятся «Бетис» и мадридский «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давидом Медье Хименесом. Ассистентами главного судьи выступят Хуан Карлос Барранко Трехо и Хоан Мендес. Резервным рефери на матч назначен Оскар Сауледа Торрент.

В 21 туре «Атлетико» набрал 44 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (29) располагается на 9-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнования является «Барселона», набравшая 50 очков в 22 матчах.

Прямая видеотрансляция матча «Бетис» — «Атлетико» на «Чемпионате»

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