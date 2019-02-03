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Бош: игроки «Байера» показали смелый футбол в матче с «Баварией»

Бош: игроки «Байера» показали смелый футбол в матче с «Баварией»
Футбол / Германия

Главный тренер леверкузенского «Байера» Петер Бош подвёл итоги матча 20-го тура немецкой Бундеслиги с мюнхенской «Баварией» (3:1).

«Для болельщиков это интересный матч. Обе команды хотели победить, обе команды играли в атакующий футбол. Нам было непросто. После пропущенного гола было важно поднять голову и продолжать играть. Во втором тайме мои игроки показали смелый футбол и в целом действовали очень хорошо», — приводит слова Боша официальный сайт «Баварии».

«Бавария» осталась на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 42 очка. Дортмундская «Боруссия», сыгравшая вничью с «Айнтрахтом», увеличила отрыв от «Баварии» до 7 очков. «Байер» набрал 30 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице.

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