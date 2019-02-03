Лучший бомбардир «Тамбова» Себай перейдёт в «Тобол»

Нападающий «Тамбова» Сенин Себай продолжит карьеру в казахстанском «Тоболе», сообщает пресс-служба российской команды. Стороны достигли всех необходимых договорённостей. Ивуарийский футболист в скором времени будет отзаявлен.



В контракте ивуарийского игрока прописан пункт, согласно которому Себай может перейти в другой клуб, если тот принимает участие в еврокубковых соревнованиях. «Тобол» получил право на выступление в отборочном турнире Лиги Европы в следующем сезоне.



Себай перешёл в «Тамбов» из калининградской «Балтики» летом 2018 года. Ивуарийский нападающий принял участие в 22 матчах за «Тамбов» в Футбольной национальной лиге и забил 8 голов, став лучшим бомбардиром российской команды.

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