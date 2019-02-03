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Де Брёйне: всегда хочется быть лучше, но иногда моё тело говорит «нет»

Де Брёйне: всегда хочется быть лучше, но иногда моё тело говорит «нет»
Футбол / Англия

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне признался, что рад вернуться к футболу после череды травм.

«У меня всё хорошо, я счастлив быть в форме. Это были долгие шесть месяцев для меня, но я рад, что могу снова играть в футбол. Иногда я чувствую себя лучше, иногда — хуже. Тогда мне нужен день отдыха, чтобы восстановиться. Я стараюсь с каждым днём прибавлять. Мне всегда хочется быть лучше, но иногда моё тело говорит „нет“, и я должен это принимать.

Сейчас я не чувствую болей в колене, но мы проводим очень много матчей, и иногда травмы дают о себе знать. Я ощущаю это во время игр, это нормально. У меня не было предсезонной подготовки, поэтому в плане формы я пытаюсь выйти на уровень прошлого года. Я всегда играю в одном стиле. Я не собираюсь делать что-то другое, чтобы показать, что я в деле», — приводит слова Де Брёйне Goal.com.

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