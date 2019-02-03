Эдегор: работать с Зиданом прекрасно, но иногда это подрывает уверенность в себе

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Витесс», рассказал, почему решил перейти в мадридский клуб, а также поделился мнением о бывшем тренере «Реала» Зинедине Зидане.



«Я мог бы пойти во многие клубы, но „Реал“ — это мечта, самый большой клуб и лучший вариант для меня. Там я тренировался с первой командой и играл во второй, а Зинедин Зидан был тренером. Конечно, я ожидал большего, но всё-таки я получил шанс играть в футбол со звёздами. Это помогло мне сделать гигантский шаг в развитии профессиональных навыков.



Зидан? Иметь такого тренера прекрасно, но иногда это подрывает уверенность в себе. Какая у него техника!» — приводит слова Эдегора Marca.



В нынешнем сезоне 20-летний Эдегор провёл за «Витесс» 17 матчей, забил 3 гола и отметился 4 результативными передачами.

Эдегор: надеялся получать больше игрового времени в «Реале»