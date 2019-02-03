«Уфа» объявила о подписании контракта с голкипером Шафинским

Голкипер Юрий Шафинский подписал контракт с «Уфой», сообщается на официальном сайте российской команды. Игрок присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Ларнаке.



Шафинский является воспитанником московского «Торпедо». Профессиональную карьеру голкипер начал в 2013 году в составе дубля «Локомотива». В 2015-м Шафинский стал вратарём махачкалинского «Анжи», а через два сезона перешёл в «Томь», где принял участие в 30 матчах. В 13 играх ворота Шафинского оставались в неприкосновенности.



«Уфа» набрала 16 очков в 17 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 34 очка в 17 турах.

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