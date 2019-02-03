«Вильярреал» и «Эспаньол» сыграли вничью в результативном матче Примеры

В матче 22-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Эспаньол». Встреча прошла в Вильярреале на стадионе « Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 2:2.



На 37-й минуте открыл Висенте Иборра, а на 63-й минуте Санти Касорла упрочил преимущество хозяев ударом с пенальти. Тем не менее, «Вильярреалу» не удалось довести дело до победы — на 75-й минуте итальянец Даниэле Бонера отправил мяч в свои ворота, а спустя шесть минут Роберто Росалес счёт сравнял.



После матча «Вильярреал», набрав 19 очков, остался на 19-м месте в турнирной таблице испанской «Примеры». «Эспаньол» (25) занимает 14-е место.

В следующем туре «Вильярреалу» предстоит выездной матч с «Вальядолиду», тогда как «Эспаньол» дома сыграет с «Райо Вальекано»