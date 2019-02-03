«Лестер» — «МЮ»: Погба, Санчес и Варди сыграют в стартовых составах команд

Стали известны стартовые составы «Лестера» и «Манчестер Юнайтед» на матч 25-го тура английской Премьер-лиги, который пройдёт сегодня, 3 февраля, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс».



В составе гостей с первых минут на поле выйдет чемпион мира в составе сборной Франции Поль Погба, чьё участие в игре было под вопросом. Также в атаке у «Манчестер Юнайтед» заявлен Алексис Санчес — в стартовом составе команды на матч АПЛ чилиец появился впервые с 3 ноября 2018 года.



«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Магуайр, Чилвел, Ндиди, Менди, Грей, Мэддисон, Барнс, Варди.



Запасные: Уорд, Морган, Чодури, Геззаль, Окадзаки, Ихеаначо.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделёф, Байи, Шоу, Матич, Эррера, Погба, Лингард, Рашфорд, Санчес.



Запасные: Ромеро, Далот, Джонс, Фред, Мата, Марсьяль, Лукаку.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 17:05 мск.