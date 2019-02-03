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Гамшик может стать игроком «Далянь Ифань» 4 февраля

Гамшик может стать игроком «Далянь Ифань» 4 февраля
Футбол / Италия

Капитан «Наполи» Марек Гамшик уже в ближайшие дни покинет итальянский клуб, сообщает неаполитанская газета Il Matino. По информации издания, полузащитник уже сообщил одноклубникам о трансфере в китайский «Далянь Ифань». Официально об этом может стать известно уже завтра, 4 февраля.

Гамшик выступает за команду из Неаполя с 2007 года. В текущем сезоне итальянской Серии А 31-летний хавбек принял участие в 13 матчах.

Марек является рекордсменом «Наполи» по количеству проведённых матчей и забитых мячей. Стоит отметить, что хавбеку также принадлежит рекорд по числу матчей за сборную Словакии (108). Кроме того, он отстаёт на один гол (22) от лучшего бомбардира в истории национальной команды Роберта Виттека (23).

Анчелотти: «Наполи» ведёт переговоры о трансфере Гамшика
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