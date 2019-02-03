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Каррагер: игроки «Манчестер Сити» выключаются в некоторых матчах

Каррагер: игроки «Манчестер Сити» выключаются в некоторых матчах
Футбол / Англия

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что футболисты «Манчестер Сити» испытывают проблемы психологического характера в нынешнем сезоне. Именно с этим он связал поражение «горожан» от «Ньюкасла» в 24-м туре (1:2).

«Матч стал для игроков «Сити» слишком скучным. Если брать поражение от «Арсенала», то там было другое. В той встрече «Сити» играл хорошо.

Что касается матча с «Ньюкаслом», она превратилась в мучение. Всё было очень медленно, словно игроки впадали в сон. «Сити» хорош, в прошлом году команда набрала 100 очков, что является невероятным достижением. Они хорошо играют и сейчас, вне зависимости от того, выиграют чемпионат или нет.

Но есть и проблема, футболисты выключаются в некоторых матчах. Гвардиоле необходимо решить это», — приводит слова Каррагаера Sky Sports.

Гвардиола: «Манчестер Сити» играл медленно и провёл не лучший матч
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