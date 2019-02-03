Влашич: сборы в ЦСКА — самые тяжёлые в моей карьере

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал работу москвичей на сборах в Испании и поделился эмоциями после контрольного матча с «Сарпсборгом 08», который завершился со счётом 3:3.

«Нам было очень тяжело из-за ветра. Моё мнение — эта игра удалась нам меньше, чем предыдущие три встречи. Да и погодные условия были не лучшими. Но в целом всё идёт неплохо. Мы находимся на самой сложной стадии подготовки: усталость, тяжесть в ногах… Результат в таких условиях не столь важен. Главная причина ошибок, которые мы допустили, — ветер, а не человеческий фактор.

После половины сборов должны почувствовать себя лучше? Так и будет, я это уже ощущаю на себе. Для меня это самые тяжёлые сборы в карьере. Сейчас нам приходится очень непросто, но такая работа поможет нам в сезоне», — приводит слова Влашича пресс-служба ЦСКА.