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Гол ван Перси не спас «Фейеноорд» от поражения в матче с «Эксельсиором»

Гол ван Перси не спас «Фейеноорд» от поражения в матче с «Эксельсиором»
Футбол / Прочие турниры

В матче 20-го тура нидерландской Эредивизии «Эксельсиор» принимал «Фейеноорд». Роттердамское дерби прошло на стадионе «Ваудестейн» и завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый гол забил нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси в начале второго тайма. Спустя девять минут хавбек «Эксельсиора» Али Мессауд сравнял счёт. Победу хозяевам принёс защитник Робин ван дер Мер, забив на 90-й минуте.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Фейеноорд», набрав 39 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Эксельсиор» (22) — 13-е.

В 21-м туре «Фейеноорд» на своём поле 9 февраля примет «Де Графсхап» из Дутинхема, а «Эксельсиор» на следующий день в гостях встретится с «Фортуной» из Ситтард-Гелена.

Нидерланды - Эредивизия. 20-й тур
03 февраля 2019, воскресенье. 14:15 МСК
Эксельсиор
Роттердам
2:1
Фейеноорд
Роттердам
0:1 – ван Перси – 54, 1:1 – Мессауд – 63, 2:1 – ван дер Мер – 90
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