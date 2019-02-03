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«Фиорентина» сыграла вничью с «Удинезе», «Дженоа» не сумел обыграть «Сассуоло»

«Фиорентина» сыграла вничью с «Удинезе», «Дженоа» не сумел обыграть «Сассуоло»
Футбол / Италия

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Удинезе» принимал «Фиорентину» из Флоренции. Встреча прошла в Удине на стадионе «Дачия Арена — Фриули» и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол в начале второго тайма забил защитник «Удинезе» Йенс Ларсен. На 65-й минуте хавбек «Фиорентины» Эдмилсон Фернандеш сравнял счёт.

В другом матче 22-го тура чемпионата Италии «Дженоа» принимал «Сассуоло». Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич, отличившийся на 28-й минуте. До перерыва нападающий «Дженоа» Арнальдо Антонио Санабрия сравнял счёт.

Турнирную таблицу итальянского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

Италия - Серия А. 22-й тур
03 февраля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Удинезе
Удине
1:1
Фиорентина
Флоренция
1:0 – Ларсен – 56, 1:1 – Фернандеш – 65
Италия - Серия А. 22-й тур
03 февраля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Дженоа
Генуя
1:1
Сассуоло
Сассуоло
0:1 – Джуричич – 28, 1:1 – Санабрия – 41
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