«Фиорентина» сыграла вничью с «Удинезе», «Дженоа» не сумел обыграть «Сассуоло»

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Удинезе» принимал «Фиорентину» из Флоренции. Встреча прошла в Удине на стадионе «Дачия Арена — Фриули» и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол в начале второго тайма забил защитник «Удинезе» Йенс Ларсен. На 65-й минуте хавбек «Фиорентины» Эдмилсон Фернандеш сравнял счёт.

В другом матче 22-го тура чемпионата Италии «Дженоа» принимал «Сассуоло». Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич, отличившийся на 28-й минуте. До перерыва нападающий «Дженоа» Арнальдо Антонио Санабрия сравнял счёт.

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