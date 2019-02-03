«Атлетико» упустил шанс сократить отставание от «Барселоны», проиграв «Бетису»

В матче 22-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес, реализовавший пенальти на 65-й минуте.

Для «Атлетико» это поражение стало только вторым в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Команда Диего Симеоне не проигрывала в течение 18 встреч, одержав 11 побед и 7 раз сыграв вничью.

Мадридский клуб упустил возможность сократить отставание от «Барселоны», которая возглавляет турнирную таблицу Примеры. Вчера, 2 февраля, каталонцы на своём поле сыграли вничью с «Валенсией» (2:2). Сейчас разница между командами составляет 6 очков.