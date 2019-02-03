Мусаев — о победе над «Нью-Инглэнд Революшн»: в целом был плотный матч

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат контрольного матча с американским клубом «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча состоялась на стадионе «Дама де ноче» в Марбелье и завершилась со счётом 2:0 в пользу российского клуба.

«Мы довольны содержанием игры, матч проходил на высоких скоростях, у нас получался выход из обороны, высокий прессинг. В целом был плотный матч.

После перерыва мы гораздо эффективнее действовали в атаках. Больше двигали мяч в средней части поля, отрезали линии соперников и смогли забить два мяча.

Молодёжь очень хорошо выглядела в тренировочном процессе. Сегодняшняя игра — продолжение той работы. За счёт работы с мячом и хорошей скорости мы нивелировали преимущество соперника в физике», — сказал Мусаев в интервью пресс-службе «Краснодара».