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«Краснодар» обыграл «Мальмё» на сборах в Марбелье

«Краснодар» обыграл «Мальмё» на сборах в Марбелье
Футбол / РПЛ

«Краснодар» в контрольном матче нанёс поражение шведскому «Мальмё». Встреча, проходившая в Марбелье (Испания), завершилась со счётом 2:0. Оба мяча российский клуб забил в концовке. На 81-й минуте счёт открыл Виктор Классон, а на 88-й минуте пенальти реализовал Ари.

3 февраля на сборах в Марбелье «Краснодар» провёл два контрольных матча. Ранее южане со счётом 2:0 обыграли американский клуб «Нью-Инглэнд Революшн». Заключительный спарринг второго сбора пройдёт 6 февраля. Соперником «горожан» станет московский «Локомотив».

«Краснодар» после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 очками в активе, на одно очко отставая от лидирующего в первенстве петербургского «Зенита». В первом матче после зимнего перерыва «быкам» предстоит встретиться с московским «Спартаком». Игра состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 марта.

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