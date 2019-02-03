Гвардиола: Агуэро сделал всё для своей команды

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиолапрокомментировал результат матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». «Горожане» победили со счётом 3:1, в составе «Манчестер Сити» хет-трик оформил Серхио Агуэро. После этой победы «Манчестер Сити» поднялся на второе место в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Ливерпуля» теперь составляет два очка.

«После поражения от «Ньюкасла» все думали, что мы будем отставать от лидера на семь очков. Но до конца сезона произойдёт ещё очень много всего. Сегодня мы забили первыми, пытались развить успех. Это главный урок, который мы извлекли.

Когда я только пришёл в «Манчестер Сити», люди говорили, что я недолюбливаю Агуэро. Но я всегда был доволен им. Я честен, иногда я предпочитал Габи Жезуса или Стерлинга в качестве форварда. Но сегодня Агуэро бился и сделал всё для своей команды. Его стремления всегда были превосходными», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».