Роскошный «парашют» Шарлеса — в видеообзоре матча «Эйбар» — «Жирона»

В матче 22-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Жирону». Встреча прошла в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Счёт на 37-й минуте открыл нападающий Рубен Пенья. В начале второго тайма преимущество «Эйбара» увеличил форвард Шарлес. На 57-й минуте Шарлес оформил дубль, реализовав пенальти.

Видео доступно на «Чемпионате».

Эйбар» одержал вторую победу в последних трёх матчах в чемпионате Испании. Для «Жироны» это поражение стало третьим подряд.

«Эйбар», набрав 29 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Примеры, «Жирона» (24) — 16-е.

В 23-м туре испанского первенства «Жирона» на своём поле 9 февраля примет «Уэску», а «Эйбар» на следующий день в гостях встретится с «Севильей».