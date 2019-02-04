Отличный гол Мариано в падении — в видеообзоре матча «Реал» — «Алавес»

«Реал» в матче 22-го тура испанской Примеры одержал победу над «Алавесом». Встреча, проходившая на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Счёт в середине первого тайма открыл Карим Бензема, отличившийся после передачи защитника Серхио Регилона. На 80-й минуте преимущество команды Сантьяго Солари увеличил форвард Винисиус Жуниор. Третий гол в компенсированное время забил Мариано.

Видеообзор матча также доступен для просмотра на «Чемпионате».

«Реал» после этой победы набрал 39 очков, мадридцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков. «Алавес», потерпев поражение, остался на седьмом месте в турнирной таблице. Клуб из Витории набрал 32 очка.