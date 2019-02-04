Хет-трик Люка де Йонга – в видообзоре разгромной победы ПСВ над «Фортуной»

В 20-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ принимал «Фортуну» и одержал разгромную победу со счётом 5:0.

Счёт на восьмой минуте встречи ударом из-за пределов штрафной площади открыл полузащитник хозяев Гастон Перейро. На 32-й минуте гости остались в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил Клинт Эссерс. В промежуток с 54-й по 87-ю минуты ПСВ провёл четыре результативные атаки. Хет-трик оформил Люк де Йонг, ещё один гол на счету Коди Гакпо.

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ПСВ одержал пятую победу в шести матчах и закрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. На его счету 55 очков, у «Аякса» — 50. «Фортуна» потерпела второе поражение в трёх матчах, с 23 баллами она располагается на 12-й позиции.