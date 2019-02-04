Клопп: «Ливерпуль» будет стараться лучше выступить и в АПЛ и в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что в нынешнем сезоне он хочет победить не только в Премьер-лиге, но и в Лиге Чемпионов.

За 14 туров до окончания чемпионата Англии подопечные Клоппа опережают «Манчестер Сити» на 2 очка, имея игру в запасе. В Лиге чемпионов мерсисайдцы в 1/8 финала встретятся с «Баварией».



«Будем стараться как можно лучше выступить в обоих турнирах. В этом году были разговоры, что нам следует сосредоточиться только на АПЛ, но мы ещё участвуем в Лиге Чемпионов, где нам предстоит сложный матч, хотя некоторые говорят: „Это всего лишь “Бавария». Вы видели, в какой они форме после зимнего перерыва?"



Мы постоянно играем в Премьер-лиге, а Лига чемпионов что-то вроде небольшой конфетки между. Наша команда будет стараться в Лиге чемпионов, и это нормально", — цитирует Клоппа The Guardian.