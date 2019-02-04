«Енисей» опередил «Оренбург» в борьбе за Хубулова

Как стало известно «Чемпионату», «Енисей» опередил «Оренбург» в борьбе за полузащитника Арсена Хубулова и подпишет контракт с игроком, который сегодня расторг соглашение с турецким клубом «Эрзурумспор».

В нынешнем сезоне Хубулов провёл всего три матча в чемпионате Турции, в общей сложности проведя на поле 98 минут.



28-летний футболист является воспитанником Академии Коноплёва. Ранее он выступал за такие клубы, как «Автодор», «Алания», «Кубань» и «Анжи». В составе «Алании» и «Кубани» доходил до финала Кубка России, но оба раза его команды потерпели поражения. Сыграл четыре матча за молодёжную сборную России.



После 17 туров «Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.