Парехо продлил контракт с «Валенсией» до 2022 года

Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо продлил контракт со своей командой. Как сообщает официальный сайт испанского клуба, срок нового соглашения между сторонами рассчитан до лета 2022 года. В контракте была прописана сумма отступных в размере € 50 млн.



29-летний футболист выступает за «Валенсию» с 2011 года, когда перебрался из «Хетафе». В нынешнем сезоне в чемпионате Испании он сыграл 20 матчей и забил шесть голов.

Ранее Парехо выступал за мадридский «Реал» и «Куинз Парк Рейнджерс». Хавбек играл за юношеские сборные Испании. Участник юношеского чемпионата Европы 2007 (до 19 лет). В финале с командой Греции забил победный гол. Участвовал в чемпионате мира среди юношей (до 20 лет) 2009 года.