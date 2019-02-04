Первый президент Украины — Чеферину: президент ФФУ болен коррупцией

Первый президент Украины Леонид Кравчук написал письмо президенту УЕФА Александру Чеферину, в котором заявил о коррупции в Федерации футбола Украины.



«Для меня футбол – важная часть социальной сферы и очень захватывающая часть моей жизни. Вот почему я сейчас обеспокоен его целостностью. Как гражданин Украины, я благодарен УЕФА за возможность принять чемпионат Европы—2012 и финал Лиги чемпионов—2018. Вместе мы пережили незабываемые моменты.



Однако текущая ситуация заставляет меня говорить о плохих вещах. Андрей Павелко взял на себя управление Федерацией футбола Украины не так давно. Я не знаю его лично, однако я слышал авторитетное мнение ветеранов футбола, расследования многих независимых журналистов, которые свидетельствуют, что президент ФФУ болен коррупцией.



Своими мыслями я недавно поделился с президентом Украины на личной встрече. Но я не получил ожидаемого ответа. Это побудило меня собрать пресс-конференцию, а также направить это письмо в международное футбольное сообщество. Я не хочу выступать в роли прокурора или следователя, пусть каждый сделает свои выводы. Я также убежден, что члены ФФУ не будут коллективными адвокатами президента федерации.



Мне жаль, но я должен отметить, что ФФУ больна. Эта инфекция распространяется от президента федерации. Её токсичность опасна даже для УЕФА. Более того, Андрей Павелко, находясь на должности народного депутата, надеется получить должность в исполкоме УЕФА, что запрещает законодательство. Если это произойдёт, репутация организации может быть серьёзно повреждена. Я верю, что вы не дадите этому случиться.



Когда я прочитал, что Украина является одной из наиболее коррумпированных стран мира, мне стало стыдно и больно. Вместе с президентом России Борисом Ельциным, лидером Беларуси Станиславом Шушкевичем, мы мечтали о другом будущем для Украины и других стран бывшего СССР. В то же время я понимаю, что перемены к лучшему требуют времени и активной борьбы с коррупцией. Верю, что твёрдая позиция УЕФА в этом вопросе будет ключевой. Это дело чести для всех, кто хочет сохранить целостность футбола», – написал Кравчук в письме, текст которого приводит «Про спорт».