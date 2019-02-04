Модрич собирается продлить контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич собирается подписать новый контракт с испанским клубом, несмотря на интерес других команд сообщает AS. Напомним, что нынешнее соглашение 33-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2020 года.



Модрич выступает за «Королевский клуб» с 2012 года. Минувшим летом 33-летним хорватом активно интересовался миланский «Интер», однако руководство мадридцев отказалось продавать игрока. Клубы не смогли договориться по финансовой части, и в итоге сделка не состоялась.



В нынешнем сезоне чемпионата Испании Модрич забил два мяча и отдал две результативные передачи в 20 встречах. В четырёх матчах Лиги чемпионов в активе хавбека «сливочных» один голевой пас.

Модрич: хочу остаться в «Реале»