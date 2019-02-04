Решение об участии Месси в матче с «Реалом» будет принято 5 февраля

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пропустить первый полуфинальный матч Кубка Испании с мадридским «Реалом» из-за травмы, сообщает Sport.es.

По данным источника, решение об участии Месси в матче с «Реалом» будет принято завтра, 5 февраля. Форвард получил легкое повреждение в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2), но сумел доиграть его до конца.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 6 февраля. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало матча в 23:00 мск.

31-летний Месси в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах чемпионата Испании (18 — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (2 — с пенальти), а также отметился 10 результативными передачами.