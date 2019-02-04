«Фрозиноне» — «Лацио»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 21:00

Сегодня, 4 февраля, на стадионе «Бенито Стирпе» во Фрозиноне состоится матч 22-го тура итальянской Серии А. Встретятся «Фрозиноне» и римский «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. Ассистентами главного судьи выступят Джанматтия Тассо и антонио Санторо. Резервным рефери на матч назначен Алеандро Ди Паоло.



«Лацио» набрал 32 очка в 21 матче и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фрозиноне» (13) располагается на предпоследнем, 19-м месте в таблице Серии А. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», в активе которого 60 очков в 22 матчах.



Прямая видеотрансляция матча «Фрозиноне» — «Лацио» на «Чемпионате»