Как Моуринью съездил на хоккей в Балашиху и эпично упал на льду. Лучшие фото

4 февраля на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью стал специальным гостем матча «Авангард» — «СКА». Португальский специалист провёл символическое вбрасывание шайбы перед началом матча. После Моуринью не удержал равновесия на ковровой дорожке и упал на лёд. Игроки помогли ему подняться.

Напомним, Жозе Моуринью в декабре покинул пост главного тренера «МЮ». Он известен по работе с португальским «Порту», мадридским «Реалом», миланским «Интером» и лондонским «Челси». 55-летний португальский специалист — обладатель 25 крупных трофеев различных внутренних и международных турниров, двукратный победитель Лиги чемпионов.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.