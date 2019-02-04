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Как Моуринью съездил на хоккей в Балашиху и эпично упал на льду. Лучшие фото

Евгений Медведев, Жозе Моуринью и Павел Дацюк
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Как Моуринью съездил на хоккей в Балашиху и эпично упал на льду. Лучшие фото
Футбол / Англия

4 февраля на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью стал специальным гостем матча «Авангард» — «СКА». Португальский специалист провёл символическое вбрасывание шайбы перед началом матча. После Моуринью не удержал равновесия на ковровой дорожке и упал на лёд. Игроки помогли ему подняться.

Напомним, Жозе Моуринью в декабре покинул пост главного тренера «МЮ». Он известен по работе с португальским «Порту», мадридским «Реалом», миланским «Интером» и лондонским «Челси». 55-летний португальский специалист — обладатель 25 крупных трофеев различных внутренних и международных турниров, двукратный победитель Лиги чемпионов.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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