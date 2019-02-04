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Гол экс-игрока «Локомотива» Кайседо принёс «Лацио» победу в матче с «Фрозиноне»

Гол экс-игрока «Локомотива» Кайседо принёс «Лацио» победу в матче с «Фрозиноне»
Футбол / Италия

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Фрозиноне» принимал римский «Лацио». Встреча команд состоялась на стадионе «Бенито Стирпе» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо, отправивший мяч в ворота «Фрозиноне» на 36-й минуте. Напомним, ранее Кайседо выступал в составе московского «Локомотива».

Римский «Лацио» набрал 35 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Фрозиноне» (13) располагается на предпоследнем, 19-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 60 очков в 22 матчах.

В следующем туре «Фрозиноне» сыграет на выезде с «Сампдорией», а «Лацио» примет на своём поле «Эмполи».

Италия - Серия А. 22-й тур
04 февраля 2019, понедельник. 21:00 МСК
Фрозиноне
Фрозиноне
0:1
Лацио
Рим
0:1 – Кайседо – 36
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