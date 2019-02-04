Гол экс-игрока «Локомотива» Кайседо принёс «Лацио» победу в матче с «Фрозиноне»

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Фрозиноне» принимал римский «Лацио». Встреча команд состоялась на стадионе «Бенито Стирпе» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо, отправивший мяч в ворота «Фрозиноне» на 36-й минуте. Напомним, ранее Кайседо выступал в составе московского «Локомотива».



Римский «Лацио» набрал 35 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Фрозиноне» (13) располагается на предпоследнем, 19-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 60 очков в 22 матчах.



В следующем туре «Фрозиноне» сыграет на выезде с «Сампдорией», а «Лацио» примет на своём поле «Эмполи».