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«Аталанта» одержала победу в матче с «Кальяри» в Серии А

«Аталанта» одержала победу в матче с «Кальяри» в Серии А
Футбол / Италия

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Аталанту». Встреча состоялась на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола встречи стал защитник «Аталанты» Ханс Хатебур, отправивший мяч в ворота «Кальяри» на 50-й минуте.

«Аталанта» набрала 35 очков и поднялась а 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (21) располагается на 15-м месте в таблице итальянской Серии А. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», в активе которого 60 очков, набранных в 22 матчах.

В следующем туре «Кальяри» сыграет с «Миланом» в гостевом матче 10 февраля, а «Аталанта» в тот же день примет на стадионе в Бергамо СПАЛ.

Италия - Серия А. 22-й тур
04 февраля 2019, понедельник. 23:00 МСК
Кальяри
Кальяри
0:1
Аталанта
Бергамо
0:1 – Хатебур – 50
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