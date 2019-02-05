«Леганес» на выезде обыграл «Райо Вальекано», забив гол в меньшинстве

В матче 22-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» принимал «Леганес». Встреча команд состоялась на стадионе «Кампо де Вальекас» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 36-й минуте счёт в матче открыл форвард «Леганеса» Мартин Брайтвайт. На 58-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику гостей Аллану-Ромео Ньому, после чего команда осталась в меньшинстве. На 83-й минуте «Райо Вальекано» сравнял счёт — мяч в ворота соперника отправил полузащитник Альваро Гарсия. Победный гол забил нападающий «Леганеса» Юссеф Эн-Несири.



«Леганес» набрал 26 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Райо Вальекано» (23) — на 18-м месте в таблице Примеры.