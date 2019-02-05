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«Леганес» на выезде обыграл «Райо Вальекано», забив гол в меньшинстве

«Леганес» на выезде обыграл «Райо Вальекано», забив гол в меньшинстве
Футбол / Испания

В матче 22-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» принимал «Леганес». Встреча команд состоялась на стадионе «Кампо де Вальекас» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 36-й минуте счёт в матче открыл форвард «Леганеса» Мартин Брайтвайт. На 58-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику гостей Аллану-Ромео Ньому, после чего команда осталась в меньшинстве. На 83-й минуте «Райо Вальекано» сравнял счёт — мяч в ворота соперника отправил полузащитник Альваро Гарсия. Победный гол забил нападающий «Леганеса» Юссеф Эн-Несири.

«Леганес» набрал 26 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Райо Вальекано» (23) — на 18-м месте в таблице Примеры.

Испания - Примера. 22-й тур
04 февраля 2019, понедельник. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
1:2
Леганес
Леганес
0:1 – Брайтвайт – 36, 1:1 – Гарсия – 83, 1:2 – Эн-Несири – 85
Удаления: нет – Ньом, 58
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