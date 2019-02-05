Муслин уволен с поста главного тренера «Аль-Фейха»

Бывший главный тренер «Локомотива», «Краснодара» и «Амкара» Славолюб Муслин, работавший в команде «Аль-Фейх» из Саудовской Аравии, был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

65-летний специалист возглавил саудовский клуб в октябре прошлого года. Подо руководством сербского тренера «Аль-Фейх» провёл 12 матчей, в которых потерпел шесть поражений, уступив в последних четырёх встречах.



После 18 туров «Аль-Фейх» занимает в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии 14-е место из 16 участвующих команд.

Также Муслин работал со сборной Сербии. После того как под его руководством команда пробилась на чемпионат мира в России, заняв первое место в своей группе, специалист был уволен с поста главного тренера сборной.