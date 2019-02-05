«Барселона» продумывает предложение по де Лигту, игрок заинтересован в переходе

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт может летом перебраться в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.



По информации издания, сине-гранатовые по-прежнему интересуются 19-летним футболистом и в настоящий момент продумывают предложение о трансфере игрока по окончании нынешнего сезона.



Сам де Лигт заинтересован в переходе в «Барселону» и считает, что его игровой стиль идеально подойдёт команде. Ещё одним аргументом в пользу выбора каталонского клуба является тот факт, что летом туда переберётся друг Матейса – полузащитник Френки де Йонг, с которым он хочет продолжать играть вместе.



Видеть де Лигта в своих рядах также хотят «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен», однако игрок намерен перейти в «Барселону», если клуб предложит ему схожие условия.



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