Дуглас Коста из-за травмы пропустит около 10 дней

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста из-за повреждения, которое он получил в матче с «Пармой» (3:3), вынужден будет пропустить около 10 дней. Как сообщает Corriere dello Sport, у хавбека повреждена четырёхглавая мышца. Точные сроки восстановления будут известны после медицинского обследования.



Ранее стало известно, что Коста попал на севере Италии в аварию, но при этом он не получил никаких повреждений.

Коста в нынешнем сезоне провёл за «Ювентус» 17 матчей и сделал две результативные передачи. Бразилец выступает за туринскую команду с лета 2017 года, когда перешёл из «Баварии». «Старая синьора» выкупила игрока у мюнхенского клуба за € 46 млн.

«Ювентус» после 22 туров возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 60 очков.