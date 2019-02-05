Булыкин: Кокорин и Мамаев за один-два месяца наберут форму

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение, сколько времени понадобится Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на то, чтобы набрать форму после пребывания в СИЗО.

«Для профессионального спортсмена четырёхмесячный простой является серьёзной проблемой, но, думаю, за месяц-два они наберут форму, если не заработают дополнительных проблем со здоровьем. Верю, Кокорин с Мамаевым вернут свой игровой тонус», — цитирует Булыкина «RT на русском».



Также бывший нападающий сборной России отметил, что не понимает, почему «Краснодар» не пытается вступиться за Мамаева.



«Не знаю, в чём причина подобного решения «Краснодара». Сами понимаете, что мы не знаем Кокорина с Мамаевым настолько хорошо, насколько их знают в клубах. Но плохих отзывов об Александре я не слышал, поэтому, наверное, «Зенит» и сражается за него до конца», — добавил Булыкин.