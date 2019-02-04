Рангник предупредил Вернера по поводу возможного перехода в «Ливерпуль»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник полагает, что нападающему Тимо Вернеру не стоит переходить в «Ливерпуль».



Рангник привёл в пример своему подопечному полузащитника Наби Кейта, который летом прошлого года ушёл в «Ливерпуль», но пока не показывает своего лучшего футбола в английском клубе.



«Здесь Кейта был прекрасным игроком, а в „Ливерпуле“ у него по-прежнему сложности. Пока он не тот футболист, которым был здесь. Обстановка должна быть правильной для Тимо, и это у него сейчас есть», — цитирует Рангника Buli News.

Ранее в СМИ сообщалось, что Вернер также может продолжить карьеру в «Реале». В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Вернер провёл 19 матчей, в которых отметился 11 голами и 2 результативными передачами.