Эллардайс назвал смешным своё увольнение из «Эвертона»

Бывший главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс считает неоправданным своё увольнение из стана «ирисок» весной прошлого года. Контракт английского специалиста с клубом был рассчитан до лета 2019 года, однако стороны расторгли его по обоюдному согласию.



Эллардайс возглавил «Эвертон» в ноябре 2017 года, после отставки Рональда Кумана. Под его руководством команда финишировала на 8-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Позвольте мне создать команду, позвольте потратить 80 миллионов фунтов, 100 миллионов фунтов на игроков, которые сделают „Эвертон“ намного более гибкими и креативным, и тогда команда финиширует выше, чем восьмое место. Если меня уволят, потому что мои результаты были недостаточно хорошими в „Эвертоне“, то я это принимаю, но увольнять, когда они становятся восьмыми, это смешно. На самом деле это смешно», — цитирует Эллардайса talkSPORT.