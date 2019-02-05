Вейналдум и Хендерсон рискуют не успеть восстановиться к матчу с «Борнмутом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не знает, когда в строй вернутся травмированные полузащитники Жоржиньо Вейналдум и Джордан Хендерсон.



«И Вейналдум, и Хендерсон должны были сыграть с «Вест Хэмом», но не смогли. Это не здорово, и я не знаю, сколько времени займёт их восстановление.



Травмы – обычная ситуация в футболе. Сезон длинный, и временами приходится с ними сталкиваться. Когда все игроки в порядке, у тренера появляется головная боль с выбором состава. Когда не все могут играть, выбирать состав становится легче, но уменьшается количество вариантов», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».



«Ливерпуль», дважды сыгравший вничью в последних двух матчах английской Премьер-лиги, продолжает занимать первое место в турнирной таблице первенства, опережая «Манчестер Сити» на три очка. 9 февраля подопечные Клоппа примут на своём поле «Борнмут».

«Ливерпуль» снова теряет очки. «Манчестер Сити» уже близко Команде Клоппа ещё повезло: она забила гол из офсайда.