«Краснодар» не заявил Мамаева на матчи плей-офф Лиги Европы

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, который находится в СИЗО, не заявлен клубом на матчи плей-офф Лиги Европы. Как сообщает официальный сайт УЕФА, в заявку «быков» попали 34 игрока, из них 21 — это список А.



В 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» сыграет с «Байером». Первый матч состоится в России 14 февраля, а ответная игра пройдёт через неделю в Леверкузене.

Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве 8 октября. Срок меры пресечения всех четверых истекает 8 февраля, однако ранее стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста, которое будет рассмотрено 6 февраля.